В школах Азербайджана могут уменьшить количество экзаменов

В средних школах Азербайджана может быть уменьшено количество экзаменов.

Об этом сказал директор Института образования Руфат Азизов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что пересматривается концепция оценивания в сфере общего образования, и, возможно, что число экзаменов будет уменьшено не только в начальных классах, но и в других классах, а вместо них проведены централизованные экзамены.

Также, по его словам, в последующие годы будут упрощены и куррикулумы.