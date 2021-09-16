https://news.day.az/society/1380586.html В школах Азербайджана могут уменьшить количество экзаменов
В школах Азербайджана могут уменьшить количество экзаменов
В средних школах Азербайджана может быть уменьшено количество экзаменов.
Об этом сказал директор Института образования Руфат Азизов, сообщает Day.Az.
Он отметил, что пересматривается концепция оценивания в сфере общего образования, и, возможно, что число экзаменов будет уменьшено не только в начальных классах, но и в других классах, а вместо них проведены централизованные экзамены.
Также, по его словам, в последующие годы будут упрощены и куррикулумы.
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