Суд над экс-депутатом Рафаэлем Джабраиловым перенесли

Перенесено назначенное на 16 сентября заседание Бакинского суда по тяжким преступлениям по делу находящегося под арестом бывшего депутата Милли Меджлиса (парламент) Рафаэля Джабраилова, сообщает Day.Az.

Адвокат обвиняемого Тарлан Рзаев заразился коронавирусом, из-за чего не смог явиться на процесс.

Заседание суда по делу экс-депутата перенесено на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Джабраилову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.