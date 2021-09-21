https://news.day.az/society/1382123.html В Агдаме возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине мирного жителя
В Агдаме возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине мирного жителя
Агдамская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подрыва на противотанковой мине экскаваторщика Зафара Агаева, сообщает Day.Az со ссылкой на надзорное ведомство.
В результате подрыва на противотанковой мине около 01:00 21 сентября в селе Гарвенд Агдамского района водитель экскаватора, принадлежащего ООО Körpü-Bina-Tikinti, выполнявший строительные работы, получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены другие процессуальные действия.
По факту Агдамская районная прокуратура проводит расследование.
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