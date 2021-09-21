В Агдаме возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине мирного жителя

Агдамская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подрыва на противотанковой мине экскаваторщика Зафара Агаева, сообщает Day.Az со ссылкой на надзорное ведомство.

В результате подрыва на противотанковой мине около 01:00 21 сентября в селе Гарвенд Агдамского района водитель экскаватора, принадлежащего ООО Körpü-Bina-Tikinti, выполнявший строительные работы, получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены другие процессуальные действия.

По факту Агдамская районная прокуратура проводит расследование.