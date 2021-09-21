Смогут ли работать таксисты без ковид-паспортов? - отвечает МВД

Водители такси, сделавшие первую дозу вакцины от коронавируса, должны принять вторую дозу к первому октября. Полиция будет проверять водителей на наличие ковид-паспортов. В случае выявления отсутствия паспорта будут приняты соответствующие меры. Об этом предупредили водителей в МВД.

Как передает Day.Az, глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил Xəzər TV, что водители могут оказывать услуги по перевозке пассажиров, только получив свидетельство о вакцинации.

Широкое использование такси увеличивает риск заражения водителей и пассажиров. Самый эффективный способ защитить себя и пассажиров - это пройти вакцинацию.

Отметим, что на основании статьи 211 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение карантинного режима физические лица будут оштрафованы на 200-400 манатов, а должностные лица - на 3000-4000 манатов.