Спецоперация Госпогранслужбы и СГБ: пресечена контрабанда крупной партии сигарет

21 сентября текущего года в результате совместных мероприятий сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в Каспийском море была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий.

Об этом сообщили Day.Az в ГПС.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредств было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера 1 "Ямаха-8", в которой находились 2 человека.

Члены экипажа, сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий ("Manchester", "Magna", "Senator", "Kent", "Platinum", "King", "Want").

Следствие по факту продолжается.