Изменились требования ко входу в здания учебных заведений

Изменились требования к входу-выходу из зданий учебных заведений.

Как сообщает Day.Az, это отражено во "Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Согласно действующему постановлению, лица (преподаватели и учащиеся, студенты) при входе и выходе из зданий образовательных учреждений должны соблюдать минимальную социальную дистанцию в 1,5 метра, и с этой целью на площадке у входа в учебное заведение должны быть нанесены специальные метки, социальное расстояние (не менее 1,5 метра) должно соблюдаться в кабинете учителя и других помещениях для работы и отдыха персонала.

Согласно изменениям, требования к дистанции 1,5 метра были снижены до 1 метра.

Согласно изменениям, лица (преподаватели и учащиеся, студенты) при входе и выходе из зданий образовательных учреждений должны соблюдать минимальную социальную дистанцию в 1 метр, и с этой целью на площадке у входа в учебное заведение должны быть нанесены специальные метки, социальное расстояние (не менее 1 метра) должно соблюдаться в кабинете учителя и других помещениях для работы и отдыха персонала.