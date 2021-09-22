В Азербайджане школьников с подозрением на COVID отправят сдавать тест

Отменено требование об обеспечении госпитализации в медицинские учреждения учащихся с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Day.Az, это отражено во "Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Если до сих пор у учащегося с подозрением на заболевание в случае отсутствия родителя или другого законного представителя, образовательное учреждение должно было немедленно направить его в станцию неотложной медицинской помощи 103 для проведения теста на COVID-19, а медицинское учреждение должно было обеспечить госпитализацию.

Теперь в случае отсутствия родителя или другого законного представителя учащегося с подозрением на заболевание, образовательное учреждение должно немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью 103 для проведения теста на COVID-19.