Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Объявлена фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, по состоянию на 11:00 25 сентября в стране сохранялась нестабильная погода: прогремели грозы, шли кратковременные дожди, местами ливни. В реках Тиканлы и Демирапаран Габалинского района наблюдаются сели.

Айричай 39,0 мм В Башдашагиле (Огуз) выпало 39,0 мм, в Сарибаше (Гах) - 46,0 мм, в Гядабее - 27,0 мм (56% от месячной нормы), Кишчае (Шеки) - 25,0 мм (37% от месячной нормы), в Балакяне - 24,0 мм, в Гёйгёле - 23,0 мм (50% от месячной нормы), в Загатале - 23,0 мм, в Шеки -20,0 мм, в Астаре, Дашкесане - 17,0 мм, в Ярдымлы - 16,0 мм, в Гусаре, Шамкире - 14,0 мм (72% от месячной нормы), в Губе - 13,0 мм, в Габале - 12,0 мм, в Лянкяране, Товузе - 11,0 мм, в Гяндже - 10,0 мм (59% от месячной нормы), в Халтане, Огузе - 7,0 мм, в Шабране - 6,0 мм, в Билясуваре, Лерике, Балакяне, Нафталане, Джейранчоле, Мингячевире - 5,0 мм, в Евлахе - 4,0 мм, в Агстафе - 3,0 мм, в Джафархане, Барде - 2,0 мм, в Тертере, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Набране, Гобустане, Хачмазе, Баку и Абшеронском полуострове - до 1,0 мм осадков.