https://news.day.az/society/1384070.html В ряде регионов Азербайджана ожидаются грозовые дожди
В ряде регионов Азербайджана ожидаются грозовые дожди
В Губа-Гусарском регионе и на некоторых территориях северных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.
Как прогнозируется, выпадение осадков начнется в период около 02.00 ночи, а наиболее интенсивный период продлится до 07.00 утра.
В реках Гусарчай, Гудйалчай, Велвелечай, Гараджа, Агчай, Джагаджугчай, Гарачай ожидаются кратковременные паводки и сели. Северо-восточный ветер местами будет усиливаться до 18-23 м/с.
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