В посольстве Грузии в Азербайджане приспущен флаг
В связи с днем траура в посольстве Грузии в Азербайджане приспущен флаг.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в посольстве почтили память погибших в результате обрушения семиэтажного жилого здания в Батуми.
Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе выразил соболезнования родственникам погибших, выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за оказанную поддержку Грузии.
"Эта трагедия опечалила всю Грузию. Мы благодарны всем, кто выразил нам свои соболезнования и разделил с нами горе в эти трудные для Грузии дни. Благодарю официальных лиц и рядовых граждан Азербайджанской Республики за оказанную поддержку и за то, что они разделяют с нами наше горе", - подчеркнул дипломат.
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