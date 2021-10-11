В связи с днем траура в посольстве Грузии в Азербайджане приспущен флаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в посольстве почтили память погибших в результате обрушения семиэтажного жилого здания в Батуми.

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе выразил соболезнования родственникам погибших, выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за оказанную поддержку Грузии.

"Эта трагедия опечалила всю Грузию. Мы благодарны всем, кто выразил нам свои соболезнования и разделил с нами горе в эти трудные для Грузии дни. Благодарю официальных лиц и рядовых граждан Азербайджанской Республики за оказанную поддержку и за то, что они разделяют с нами наше горе", - подчеркнул дипломат.