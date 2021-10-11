Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 511 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 226, вторую дозу получили 285 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 8 997 289, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 889 404, вторую дозу получили 4 107 885 человек.