Пресечена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 100 кг наркосредств

Погранотряд "Гектепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) и сотрудники подразделений Береговой охраны Азербайджана предотвратили контрабанду более 102 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Госпогранслужбу, 11 октября на территории вблизи госграницы, в направлении села Билясувар одноименного района было обнаружено и изъято более 19 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

В этот же день около 20:40 пограннаряд выявил на служебном участке погранзаставы нарушение государственной границы по направлению из Ирана в Азербайджан тремя неизвестными лицами. Один человек со спортивной сумкой в руках был задержан, двое, бросив свертки с контрабандой, скрылись в обратном направлении.

Задержанный является гражданином Ирана Шахмугаддамом Джафаром Хасаном (1988). В ходе осмотра его сумки и в свертках, изъятых на территории, было обнаружено более 35 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

12 октября около 07:45 сторожевой корабль Госпогранслужбы Азербайджана обнаружил в море подозрительный сверток, при осмотре которого было обнаружено и изъято более 47 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

В связи с указанными фактами проводятся оперативно-следственные меры.