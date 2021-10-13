https://news.day.az/society/1391010.html В результате аварии в Баку погибли 5 человек
В результате аварии в Баку погибли 5 человек
В результате тяжелого ДТП на участке автодороги Международный аэропорт Гейдар Алиев-Мардакян (Сураханский круг) погибли 5 человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил, что 13 человек находятся в тяжелом состоянии.
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