В результате аварии в Баку погибли 5 человек

В результате тяжелого ДТП на участке автодороги Международный аэропорт Гейдар Алиев-Мардакян (Сураханский круг) погибли 5 человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил, что 13 человек находятся в тяжелом состоянии.