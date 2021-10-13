https://news.day.az/society/1391367.html В Шуше начала функционировать первая больница модульного типа - ФОТО
В Шуше начала функционировать первая больница модульного типа - ФОТО
В Шуше начала функционировать первая больница модульного типа.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил TƏBİB.
"Для оказания бесперебойной медицинской помощи лицам, активно участвующим в процессе возвращения к родным очагам наших граждан, которые были вынуждены покинуть свои исконные земли, мы находимся в Шуше", - говорится в сообщении.
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