В Шуше начала функционировать первая больница модульного типа.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил TƏBİB.

"Для оказания бесперебойной медицинской помощи лицам, активно участвующим в процессе возвращения к родным очагам наших граждан, которые были вынуждены покинуть свои исконные земли, мы находимся в Шуше", - говорится в сообщении.