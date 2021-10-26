https://news.day.az/society/1396023.html В губинском селе выпал снег высотой 23 см
В губинском селе выпал снег высотой 23 см
Начиная с вечера минувшего дня, в северном регионе резко похолодало.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Грыз в Губе выпал снег, высота покрова которого составила 23 см, в Хыналыге -16 см, в Халтане - 3,5 см.
В селе Ясаб Гусарского высота снежного покрова составила 2 см, в селе Алтыагадж Хызинского района - 1 см.
Температура воздуха в Грызе снизилась до -6 градусов.
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