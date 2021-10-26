В губинском селе выпал снег высотой 23 см

Начиная с вечера минувшего дня, в северном регионе резко похолодало.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Грыз в Губе выпал снег, высота покрова которого составила 23 см, в Хыналыге -16 см, в Халтане - 3,5 см.

В селе Ясаб Гусарского высота снежного покрова составила 2 см, в селе Алтыагадж Хызинского района - 1 см.

Температура воздуха в Грызе снизилась до -6 градусов.