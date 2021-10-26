https://news.day.az/society/1396086.html В Азербайджане выявлено еще 2266 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2266 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2266 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1194 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
24 пациент с коронавирусом скончался.
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