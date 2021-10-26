В Азербайджане выявлено еще 2266 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2266 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1194 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

24 пациент с коронавирусом скончался.