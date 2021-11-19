Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32573 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4386, вторую дозу получили 6902 человека, бустер-дозу получили 21285 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10234106, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5042611, вторую дозу получили 4512674 человека, бустер-дозу получил 678821 человек.