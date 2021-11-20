https://news.day.az/society/1406128.html В Гёйчайском районе произошла цепная авария, есть погибший и пострадавший - ФОТО
В Гёйчайском районе произошла цепная авария, есть погибший и пострадавший - ФОТО
В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 17:30 на дороге Гёйчай-Уджар на территории села Халитли.
В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107", "ВАЗ-2106" и "КамАЗ" погиб один человек, еще один человек получил травмы.
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