В Джалилабадском районе пропала 20-летняя девушка

Жительница села Моранлы Джалилабадского района Закира Надир гызы Мирзоева (2001 г.р.) 6 ноября примерно в 13 часов вышла с центрального рынка в Джалилабаде и не вернулась.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, приметы З.Мирзоевой: рост 152 см, глаза карие, среднего телосложения. На ней были серая куртка и джинсы.

Тех, кто знает ее и располагает информацией о ней, просят позвонить и сообщить в справочную службу "102" МВД, а также в Джалилабадский РОП по телефону 055-248-17-33.