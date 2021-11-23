В Каспийском море спасли двух рыбаков

Вечером 21 ноября в отдел береговой охраны Центрального регионального управления Государственной пограничной службы поступила информация о том, что 2 человека остались в море в беспомощном состоянии по причине неисправности двигателя рыбацкой лодки.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, пограничное сторожевое судно обнаружило экипаж рыбацкой лодки, находившейся в море примерно в 4 милях от берега. Это были жители поселка Гаджизейналабдин Тагиев города Сумгайыт Гусейнов Фуад Амирджан оглу и Гусейнов Рамиль Амирджан оглу. Они были спасены и доставлены на берег.