В Огузе автомобиль врезался в дерево
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В Огузе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на трассе Огуз-Хачмаз в 11 часов утра.

Движущийся автомобиль ВАЗ 21099 не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте.

Пассажир автомобиля получил серьезные травмы. Ведется расследование.