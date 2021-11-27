https://news.day.az/society/1408811.html В Огузе автомобиль врезался в дерево - есть погибший
В Огузе автомобиль врезался в дерево - есть погибший
В Огузе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на трассе Огуз-Хачмаз в 11 часов утра.
Движущийся автомобиль ВАЗ 21099 не справился с управлением и врезался в дерево.
Водитель скончался на месте.
Пассажир автомобиля получил серьезные травмы. Ведется расследование.
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