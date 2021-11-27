В Баку в туннеле и на мосту полностью ограничено автодвижение

Сегодня на двух улицах и проспектах столицы ограничено движение.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил Day.Az, что движение в туннеле Багирова, расположенном на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе столицы, полностью остановлено. Так, движение по этой дороге, мимо Asan Xidmət № 5, направлено по средней полосе в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Он также отметил, что полностью ограничено движение на мосту от улицы Абдулвахаба Саламзаде в Насиминском районе в сторону микрорайона и станции метро "Мемар Аджеми":

"Здесь водители могут временно передвигаться только по туннелю. Также желающие ехать по противоположной стороне, должны двигаться по правой полосе, не заезжая на мост. В настоящее время на указанных территориях сотрудники дорожно-патрульной службы несут регулярную службу, направляя движение транспорта. Просим граждан по возможности не пользоваться личными автомобилями на указанных улицах и проспектах".