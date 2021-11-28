Пожар в Баку,
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В Бинагадинском районе Баку на лестничной клетке второго этажа пятиэтажного дома, где проживают вынужденные переселенцы, сгорело 10 п.м. электрического кабеля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожарные эвакуировали из задымленных квартир в безопасное место 20 человек.

Квартиры были защищены от огня, пожар потушен.