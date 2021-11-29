В Азербайджан после лечения в Турции вернулась еще одна группа участников войны

Еще одна группа азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и отправленных Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулась на родину, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на фонд.

В Азербайджан после успешного лечения в Турции вернулись Амрахов Руслан Рашид оглу, Микаилов Рузигяр Намиг оглу, Алекперов Сеймур Эйваз оглу, Салаев Намиг Гасан оглу и Ширалиев Мехман Ибрагим оглу.

Фонд также предоставил им лекарственные препараты для продолжения лечения.

В настоящее время в Турции на лечении находятся еще 35 азербайджанских военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение до его полного завершения.

Напомним, что для обращения в фонд и ознакомления с его деятельностью функционирует портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке:https://yashat.gov.az/report/tableau.