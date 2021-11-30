Стало известно о состоянии народного артиста Азербайджана Эльдоста Байрама

Состояние 74-летнего народного артиста Азербайджана Эльдоста Байрама, заразившегося коронавирусом, оценивается как тяжелое, сообщили во вторник Trend в госпитале модульного типа в бакинском поселке Зых, передает Day.Az.

В клинике отметили, что он находится на кислородной поддержке.

"Артериальное давление у Байрама 115 на 70, пульс - 108 ударов в минуту, сахар - 142, сатурация - 91. Он находится в сознании", - сказали в госпитале.

Отметим, что диктор Эльдост Байрам был госпитализирован 12 ноября с диагнозом "коронавирусная инфекция".