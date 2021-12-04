https://news.day.az/society/1411599.html Пожар в многоэтажке в Баку - жильцов эвакуировали
Пожар в многоэтажке в Баку - жильцов эвакуировали
На десятом этаже многоэтажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку на площади 5 кв.м сгорели древесные отходы перед лифтом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожарные эвакуировали из задымленных квартир 6 человек. Квартиры были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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