https://news.day.az/society/1411812.html Тяжелое ДТП в Газахе, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Газахе, есть пострадавшие
В Газахе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в районном центре легковой автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с другим легковым автомобилем.
Пострадавшие в результате аварии Эмиль Искендеров (1993 г.р.) и Расим Чобанов (1969 г.р.) госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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