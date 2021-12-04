Тяжелое ДТП в Газахе, есть пострадавшие

В Газахе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в районном центре легковой автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с другим легковым автомобилем.

Пострадавшие в результате аварии Эмиль Искендеров (1993 г.р.) и Расим Чобанов (1969 г.р.) госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.