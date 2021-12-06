Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром вероятен слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 7-9° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.