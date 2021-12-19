https://news.day.az/society/1417374.html В Гяндже поезд сбил человека - ФОТО 18+
В Гяндже поезд сбил человека - ФОТО 18+
В Гяндже произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в районе "Вокзал".
Поезд сбил пытавшегося перейти пути Р.Рзаева 1986 года рождения. В результате пострадавший потерял правую ногу ниже колена.
Р.Рзаев госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
По предварительной информации, мужчина был пьян в момент инцидента. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов
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