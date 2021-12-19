В Гяндже поезд сбил человека

В Гяндже произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в районе "Вокзал".

Поезд сбил пытавшегося перейти пути Р.Рзаева 1986 года рождения. В результате пострадавший потерял правую ногу ниже колена.

Р.Рзаев госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, мужчина был пьян в момент инцидента. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов