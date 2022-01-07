Обнародованы результаты мониторинга объектов культуры в Карабахе

Обнародованы результаты мониторинга объектов культуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в данных Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

В связи с исполнением пункта 7.8 указа Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года минкультуры продолжило меры в связи с первичной инвентаризацией и охраной объектов культуры.

В ходе мониторингов были произведены осмотр прошедших госрегистрацию 403 историко-культурных памятников, а также мониторинг 162 исторических, архитектурных и археологических объектов, не находящихся на госучете.

Мониторинги коснулись и 864 культурных учреждений, в том числе 462 библиотек, 348 домов культуры и клубов, 20 музеев, 26 детские музыкальные школы, один кинотеатр, два театра, две галереи, три киноклуба.

Мониторинг охватывает Шушинский, Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Ходжавендский, Губадлинский, Агдамский, Тертерский, Лачинский и Кяльбаджарский районы.