https://news.day.az/society/1425703.html Водитель «Gelandewagen», оскорбивший малообеспеченные семьи, извинился - ВИДЕО
Водитель «Gelandewagen», оскорбивший малообеспеченные семьи, извинился - ВИДЕО
Сегодня в соцсетях распространились кадры, на которых водитель автомобиля марки "Gelandewagen", ехавшего с высокой скоростью в Баку, оскорбил малообеспеченные семьи.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате соответствующих мер, принятых сотрудниками полиции, было установлено, что этим водителем является Самид Багиров (1985 г.р.).
С.Багиров был задержан, с ним провели профилактическую беседу в управлении полиции. Ему сделали предупреждение, после этого он был отпущен. С.Багиров раскаялся в совершенном поступке и извинился.
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