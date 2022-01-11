Водитель «Gelandewagen», оскорбивший малообеспеченные семьи, извинился

Сегодня в соцсетях распространились кадры, на которых водитель автомобиля марки "Gelandewagen", ехавшего с высокой скоростью в Баку, оскорбил малообеспеченные семьи.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате соответствующих мер, принятых сотрудниками полиции, было установлено, что этим водителем является Самид Багиров (1985 г.р.).

С.Багиров был задержан, с ним провели профилактическую беседу в управлении полиции. Ему сделали предупреждение, после этого он был отпущен. С.Багиров раскаялся в совершенном поступке и извинился.