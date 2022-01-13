Госагентство о состоянии дороги в Шамахы
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На автодороге Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадериси Шамахинского района после интенсивных осадков произошел размыв почвы.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), размыв почвы произошел на обочине дороги, поэтому не создает трудностей движению и безопасности транспортных средств, передает Day.Az.

"В настоящее время на указанной территории проводятся работы по восстановлению обочины. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшие часы", - сообщили в агентстве.