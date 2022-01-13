https://news.day.az/society/1426398.html Госагентство о состоянии дороги в Шамахы
Госагентство о состоянии дороги в Шамахы
На автодороге Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадериси Шамахинского района после интенсивных осадков произошел размыв почвы.
Как сообщили АПА в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), размыв почвы произошел на обочине дороги, поэтому не создает трудностей движению и безопасности транспортных средств, передает Day.Az.
"В настоящее время на указанной территории проводятся работы по восстановлению обочины. Восстановительные работы планируется завершить в ближайшие часы", - сообщили в агентстве.
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