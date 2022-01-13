https://news.day.az/society/1426563.html На основных автомагистралях Баку снижен предел скорости
На основных автомагистралях Баку снижен предел скорости
В связи с дождливой погодой в Баку в целях обеспечения безопасного дорожного движения снижен предел скорости на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгях и Зых-аэропорт.
Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать установленные ограничения скорости.
Отмечается, что в подобных погодных условиях водителям следует быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать метрологические факторы. При переходе пешеходов на противоположную сторону дороги необходимо пользоваться пешеходными переходами.
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