Авария в Агджабеди

В Агджабеди минувшим вечером произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль ВАЗ-2106, управляемый 32-летним Велиевым Этибаром Залыш оглу, съехал с дороги и опрокинулся. В результате погиб 8-летний сын водителя Велиев Рамал.

По факту ведется расследование.