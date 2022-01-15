https://news.day.az/society/1427003.html Авария в Агджабеди - погиб ребенок
Авария в Агджабеди - погиб ребенок
В Агджабеди минувшим вечером произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль ВАЗ-2106, управляемый 32-летним Велиевым Этибаром Залыш оглу, съехал с дороги и опрокинулся. В результате погиб 8-летний сын водителя Велиев Рамал.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре