Памятники, разрушенные армянами, будут выставлены в Агдаме
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Исторические памятники, разрушенные армянами, будут выставлены в одном месте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, обнаруженные древние надгробные памятники, каменные надписи и скульптуры будут выставлены во дворе комплекса Имарет в Агдаме.