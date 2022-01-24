https://news.day.az/society/1429366.html Памятники, разрушенные армянами, будут выставлены в Агдаме - ФОТО
Памятники, разрушенные армянами, будут выставлены в Агдаме - ФОТО
Исторические памятники, разрушенные армянами, будут выставлены в одном месте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, обнаруженные древние надгробные памятники, каменные надписи и скульптуры будут выставлены во дворе комплекса Имарет в Агдаме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре