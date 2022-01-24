Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-6-8° тепла, в Баку ночью-1-3° тепла, днем-6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 января на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается дождь. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2°тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2°тепла.