Для смягчения карантина в Азербайджане поводов нет

Автор: Лейла Таривердиева

В совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), распространенном 22 января, отмечается, что учитывая международный опыт и результаты проведенных исследований, период изоляции (карантина) для лиц с положительным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 и лиц, с которыми они находились в тесном контакте, с 24 января 2022 года будет сокращен с 14 до 7 дней. При этом в силе остаются ношение масок, физическая дистанция, правила личной гигиены и, конечно же вакцинация.

В заявлении ничего не сказано об отступлении пандемии и скорой отмене сертификата о вакцинации. Но есть те, кто поняли это именно так, особенно на фоне новостей, приходящих из Европы.

Действительно, некоторые страны постепенно начинают отказываться от карантинных ограничений. Например, в Великобритании с 26 января перестанет быть необходимо предъявлять сертификат вакцинации для посещения мест с большим количеством людей. Ожидается отмена требования об обязательном ношении масок в магазинах и общественном транспорте. Испания заявила о намерении "вернуться к нормальной жизни с новым подходом и следить за коронавирусом, как за гриппом". Даже Израиль, дольше всех сохранявший жесткие карантинные ограничения, решил оставить только ношение маски в помещениях. От обязательной вакцинации отказались в Чехии. Как объяснение - чтобы избежать разделения общества. Во Франции со 2 февраля отменяют обязательное ношение маски. Однако требования по ковид-паспорту сохраняются практически везде.

В свете этих мер сокращение срока карантина по болезни в нашей стране вызвали у многих ложное впечатление, что пандемия подходит к концу и вакцинация перестала быть обязательной. В принципе, в Азербайджане вакцинация не является принудительной, но становится обязательной, если вы хотите посидеть в кафе, сходить в торговый центр или на свадьбу родственников.

С чем связано сокращение срока домашнего карантина и имеет ли это какое-то отношение к прочим мерам, принимаемым в стране в связи с пандемией, в частности к вакцинации?

С этим вопросом Day.Az обратился к руководителю рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), инфекционисту Васифу Алиеву.

Глава рабочей группы TƏBİB сказал:

"Причиной сокращения срока карантина в Азербайджане стали аналогичные шаги, предпринятые в ряде других стран мира. Сделано это потому, что омикрон-штамм коронавируса более быстротечен, имеет более короткий период инкубации и заразности. Поэтому отпадает необходимость в пребывании на домашнем карантине в течение 14 дней.

Кроме того, в случае положительного ПЦР-теста людям приходилось оставаться на домашнем карантине две недели и при серьезном течении заболевания, и при легком, и даже при отсутствии внешних признаков болезни. Это создавало проблемы экономического характера и для работающего населения, и для работодателей.

Поэтому, приняв во внимание сокращение времени карантина в ведущих странах мира, мы также пошли на такой шаг. Это можно в некоторой степени расценивать как смягчение. Однако в условиях, когда число заболеваний растет, говорить о смягчении мер не стоило бы. Омикрон активно распространяется, он уже вытеснил дельта-штамм. Пока пандемия продолжается, о смягчении карантина говорить рано. Несмотря на то, что заражение омикрон-штаммом более легко переносится людьми, гораздо меньше тяжелых случаев течения болезни и редко бывает необходимость в госпитализации, скорость распространения этого штамма очень велика. Особенно принимая во внимание зимний период. Так что для смягчения карантина пока что причин не вижу. В случае снятия всех ограничений, болезнь распространится еще шире.

Сокращение срока пребывания на карантине не имеет никакого отношения к вакцинации и не означает, что она стала необязательна. Вакцинация должна продолжаться. Граждане не должны задерживаться с принятием вакцины. Каким бы безобидным не казался омикрон, это опасная инфекция, которую вы перенесете гораздо легче, если будете вакцинированы. Поэтому те, кто еще не прошел вакцинацию, должны сделать это незамедлительно.

Да, срок карантинных ограничений в стране продлен, но давайте говорить откровенно - разве в Азербайджане сегодня действуют какие-то жесткие ограничения? Нынешние ограничения совсем не те, что действовали прежде. Все помнят периоды жесткого карантина, когда были закрыты предприятия, учебные заведения, а граждане могли выходить из дома лишь на два-три часа по специальному разрешению. Если мы не хотим вернуться к тем временам, нужно добросовестно отнестись к вакцинации. Если распространение инфекции дойдет до критического уровня, государству придется идти на новые ограничения. Отказ от вакцины и карантина перед лицом такой угрозы я как врач, как инфекционист, считаю неправильным. Каждая страна принимает решения, исходя из собственных соображений, из собственной ситуации. Если мы в Азербайджане откажемся от вакцины и карантина вообще, это может привести к негативным последствиям. Поэтому я был и остаюсь сторонником вакцинации".

Между тем, с 15 февраля аннулируются сертификаты о вакцинации у всех граждан, кто более полугода назад приняли две дозы, но не сделали третью - бустерную. Чтобы сохранить право на посещение торговых центров, ресторанов, кинотеатров, свадеб и прочих массовых мероприятий в закрытых помещениях, гражданам с двумя дозами и давними сертификатами нужно поторопиться сделать еще одну прививку. В противном случае, с 15 февраля их сертификаты аннулируются.

Те же, кто переболел и через шесть месяцев после болезни принял бустерную дозу любой вакцины, автоматически получают бессрочный сертификат о вакцинации, которым будет заменен иммунный сертификат.

Всем нашим читателям желаем не болеть. Берегите себя и своих близких.