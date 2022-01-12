Азербайджан готов встретить новую волну коронавируса, в том числе и "омикрон"

Омикрон-штамм более заразен и быстрее распространяется. Однако случаев госпитализации при омикроне фиксируется намного меньше. Пока что это предварительная оценка, чтобы делать окончательные выводы, нужно какое-то время проследить за ситуацией.

Об этом сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев.

Отметим, что в Азербайджане в 12 образцах, взятых у иностранцев, был обнаружен SARS-CoV-2 21K Omicron.

Статистика, между тем, демонстрирует снижение заболеваемости в Азербайджане, отметил он. Главной причиной, по мнению Васифа Алиева, является успешный процесс вакцинации. Значительная часть населения уже прошла вакцинацию двумя дозами, многие вакцинированы бустерной дозой, и этот процесс активно продолжается. Кроме того, многие уже переболели, получив естественную защиту от вируса. О снижении заболеваемости говорит также ситуация в больницах, куда теперь поступает очень мало больных с коронавирусом, подчеркнул инфекционист.

"Конечно же, 2021 год по сравнению с 2020-м можно оценить только положительно. Связано это, как я уже отметил, с вакцинацией. Вакцинация началась в Азербайджане в январе прошлого года. Кроме того, волны пандемии в минувшем году были намного слабее, чем в предыдущий год. Мы смогли справиться с ними, не вводя особых ограничений и не закрывая страну. Прежде, для того, чтобы остановить наступление вируса, государство было вынужденно вводить жесткие ограничительные меры. Эти меры ранее сыграли свою положительную роль, но в 2021 году необходимость в них отпала. Когда в прошлом году пришла новая волна пандемии, мы не стали вводить особых ограничений. Потому что у нас уже была вакцина. Вакцинация позволяет держать пандемию под контролем. Благодаря ей эпидемическая ситуация в 2021 году начала выправляться", - сказал Васиф Алиев.

Представитель TƏBİB также подчеркнул заметно возросшее чувство ответственности у граждан в вопросе вакцинации. Он напомнил о слухах и страхах, которые ходили среди населения с начала пандемии, и которые почти сошли на нет в последнее время. Было много тех, кто не верил в реальность коронавируса, а сегодня таких остались единицы. Да, есть немало тех, кто не придает пандемии значения, но в ее реальность уже верят практически все, отметил инфекционист. Вакцинацию стали проходить уже не только для того, чтобы поехать за границу, или от того, что требуют на работе, а осознавая ее необходимость как средства защиты от опасной инфекции. Большое количество смертей от коронавируса в предыдущий период подействовало на сознание людей, и они начали относиться к вирусу более сознательно. Результаты - налицо, считает Васиф Алиев.

Азербайджан, отметил он, закупает вакцины, принятые и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, наша страна очень внимательно отслеживает вопрос вакцин. Несмотря на то, что распределение вакцин в мире проходит не на полностью справедливой основе, Азербайджан принял все меры для обеспечения этими препаратами своего населения. В нашей стране применяются несколько вакцин, и наше население не столкнулось с недостатком этих препаратов. Сейчас, в связи с появлением новых штаммов COVID-19, идет работа над новыми вакцинами. И в случае появления новых вакцин, рекомендованных ВОЗ, Азербайджан подумает над их приобретением.

"Что касается прогноза на 2022 год, то нужно принимать во внимание, что вирус продолжает мутировать. Так, с ноября прошлого года в мире распространяется омикрон-штамм коронавируса. Он уже выявлен в более сотне стран. Омикрон-штамм более заразен и быстрее распространяется. Однако случаев госпитализации при омикроне фиксируется намного меньше. Пока что это предварительная оценка, чтобы делать окончательные выводы, нужно какое-то время проследить за ситуацией. Насколько бы менее опасным не казался омикрон-штамм, в случае его широкого распространения, могут происходить и осложнения. Поэтому люди должны сохранять бдительность и, не теряя времени, принять бустерную дозу вакцины.

В целом, не думаю, что 2022 год будет в плане пандемии более тяжелым, чем предыдущий. Хотя бы потому, что почти половина населения страны (по данным оперштаба при Кабмине - 4 684 670 человек - ред.) уже вакцинирована двумя дозами, более полуторамиллиона приняли бустерную дозу (1 547 241 человек - ред.). Кроме того, имеются новые антивирусные препараты. Медицинский персонал, население, руководство страны уже имеют соответствующий опыт и готовы встретить новую волну коронавируса, какой бы она ни была", - заключил руководитель рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева