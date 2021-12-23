Омикрон у ворот Азербайджана: чего ждать от нового штамма?

Автор: Лейла Таривердиева

Итак, пресловутый омикрон вплотную приблизился к границам Азербайджана. Первые 2 случая накануне обнаружены в Грузии, в России уже насчитали более 30 человек, есть заразившиеся и в Иране. Насчет Армении информации нет, но это только потому, что в этой стране эпидемический контроль находится на низком уровне.

Азербайджан уже доказал, что способен достойно противостоять пандемии и держать ситуацию под полным контролем. Поэтому население республики не проявляет особого волнения по поводу нового штамма.

На сегодня новый штамм коронавируса, названный омикроном, обнаружен уже в 106 государствах. ВОЗ очень обеспокоена его быстрым распространением. Хотя в мире пока что продолжает доминировать дельта-штамм, в последнюю пару недель омикрон ускоренно наращивает позиции. В сообщении Всемирной организации здравоохранения указывается, что штамм быстро распространяется, в том числе в странах с почти поголовной вакцинацией, то есть с высоким уровнем иммунитета у населения. В США омикрон уже составляет три четверти от общего числа заразившихся. В Европейском региональном бюро ВОЗ полагают, что в течение ближайших недель омикрон станет доминантным и во многих странах Европы и перегрузит и без того загруженные системы здравоохранения. Штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании, Португалии. Дошло до того, что на днях мэр Лондона объявил в городе чрезвычайное положение. На минувшей неделе в Европе было выявлено на 40 процентов больше случаев заражения коронавирусом, чем в предыдущую неделю, что, по мнению специалистов, является "делом рук" нового штамма, который распространяется со скоростью урагана. Причем, в отличие от первоначального штамма и от дельты, омикрон в Европе больше фиксируется у людей в возрасте 20-30 лет. Видимо, это связано с их высокой социальной активностью и не склонностью к соблюдению мер личной защиты.

В связи с наступлением на мир омикрона Всемирная организация здравоохранения призвала людей по возможности пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от заражения. Слишком уж новый штамм заразный. Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, считает глава ВОЗ Гебрейесус. На брифинге в Женеве накануне он предупредил, что от нового штамма не застрахованы также вакцинированные и переболевшие. А для усиления впечатления от своих слов добавил, что количество смертей от COVID-19 в этом году превысило число смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Вместе с тем, тот же глава ВОЗ считает, что пандемия может завершиться в 2022 году, если 70 процентов населения планеты будет вакцинировано к середине следующего года.

Что же это за омикрон такой?

Название штамма взято от греческой буквы Омикрон, обозначающей "маленькая О". Многих встревожило, что новому штамму дали название не по порядку букв в алфавите, а перескочили дальше. Конспирологи, как водится, усмотрели в этом какой-то знак или умысел. Но все очень просто объясняется. Как пояснила журналистам представитель ВОЗ Маргарет Харрис, предыдущие буквы были пропущены, потому что "ню" имеет схожесть со словом "новый", а "кси" - распространенная фамилия, из-за чего может возникнуть путаница. "Мы договорились о правилах именования, которые должны избегать использования географических названий, имен людей, названий животных и так далее, чтобы избежать стигматизации", - сказала она.

Новый штамм был обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом, по данным ВОЗ, не зарегистрировали ни одной смерти от нового штамма. Ранние симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса очень похожи на обычную простуду или на легкое течение болезни, вызванное дельта-штаммом. Классика коронавируса - высокая температура, потеря вкуса и обоняния - отмечены только у половины заболевших. В основном, в качестве первичных симптомов фиксируются головная боль, насморк, чихание, боль в горле и сильная усталость. Явления, которые этой осенью пережила, например, половина жителей Баку. Кто из нас, чувствуя разбитость или головную боль, сдает тесты на COVID-19? Никто, конечно же. И тут у многих возникает вопрос - так ли страшен черт, как его малюют?

В Академии наук Украины провели исследование, которое показало, что омикрон имеет более легкое течение, но имеющиеся вакцины против него менее эффективны. Как сказал журналистам академик Сергей Комиссаренко, в свое время дельта вытеснила все предыдущие штаммы как значительно более контагиозный штамм, к тому же дававший тяжелое течение заболевания с высокой летальностью. В омикроне гораздо больше мутаций, он втрое сильнее заражает клетки человека и потому этот штамм будет вытеснять все прочие, в том числе дельту. "Хорошие новости - это то, что заболевание проходит значительно лучше того, что вызывает дельта. И с другой стороны - летальность значительно меньше. Если он вытеснит дельта и другие более опасные варианты с точки зрения заболевания, то это хорошо", - цитируют академика СМИ.

Российские ученые полагают, что появление омикрон-штамма говорит о новом этапе эволюции коронавируса, и новый штамм способен выступить естественной вакциной. Такое мнение, по информации российских СМИ, высказал член-корреспондент РАН Петр Чумаков. У этой разновидности снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.

В целом, как с осторожным оптимизмом полагают российские специалисты, COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции и на сегодня стал менее патогенным, но при этом более заразным. Это не исключает продолжение вакцинации и соблюдения мер личной гигиены, но не потребует жестких карантинных мер и локдаунов.

А что думают об этом азербайджанские специалисты?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Самир Мамедов:

"В своих предыдущих комментариях я уже говорил о том, что вирус пришел навсегда, он останется с нами и нам просто придется научиться с ним жить. Он будет мутировать, потому что это РНК-содержащий вирус, а такие вирусы склонны к большому количеству мутаций. Цель этих мутаций заключается в том, чтобы создать себе ареал для дальнейшего существования. Вирусу нужно меняться так, чтобы не уничтожить свой ареал. Это значит, что чем дальше, тем больше будет мутаций, и эти мутации будут приводить к тому, что это заболевание будет менее опасным для окружающих, но будет более заразным. Цель мутаций вируса в том и состоит - стать более заразным, но менее опасным для людей как своих, скажем так, "резервуаров".

Думаю, поднявшаяся сейчас в мире паника не очень обоснована.

Лет через 10-15 этот вирус станет намного менее агрессивным, станет ближе к сезонному гриппу, к той ж испанке, вирусу A/H1N1, который в начале прошлого века выкосил половину Европы, а сегодня воспринимается как обычный грипп. Хотя ежегодно свою долю жертв испанка забирает, правда, не так катастрофично как сто лет назад. С коронавирусом будет то же самое. С появлением новых штаммов будут модифицироваться вакцины, как в случае с тем же гриппом. Ничего невероятного и невиданного тут нет, это обычное развитие вируса. Коронавирус на сегодня стал менее летальным, хотя и более заразным. Мы уже привыкли к жизни с этим вирусом, к тому, что ежедневно кто-то умирает от COVID-19. Предположения о том, что коронавирус может исчезнуть, считаю сказками и домыслами. Развитие инфекционных болезней подчиняется определенным законам, существуют законы эпидемий, которые никто не отменял. Пандемия в конце концов закончится, но вирус не исчезнет. Как я уже сказал, он останется с нами навсегда.

Что касается существующих вакцин, то с появлением новых штаммов возможны варианты, что вакцины не будут защищать или же будут защищать не в должной степени. Это нормальный процесс. К тому же, структура этого вируса уже довольно хорошо изучена, и фирмы, выпускающие вакцины, имеют возможности модифицировать эти препараты. Так что с вакцинами, на мой взгляд, проблем не будет.

Хочу подчеркнуть: продолжать вакцинацию необходимо. Бустерная доза нужна. На днях прочитал мнение одного российского ученого, который утверждает, что прием вакцины каждые полгода ведет к истощению иммунной системы. Я с этим не согласен. Это не совсем верное утверждение. Иммунная система не может пострадать от двух прививок в год. Есть предложения о продлении иммунных паспортов, выдаваемых после болезни, на год. В условиях постоянных мутаций и быстрого распространения различных штаммов, на мой взгляд, это было бы неправильно. В первые годы пандемии бустерная вакцина будет эффективна, если прививаться каждые полгода. Хотя бы потому, что не у всех после вакцинации вырабатывается иммунитет или достаточное количество антител. Для защиты от дельта-штамма, как выяснили российские ученые, достаточно 300 международных единиц антител, а при наличии 500 и больше единиц человек защищен от COVID-19 полностью.

В любом случае, пока что у ученых не так много материала, чтобы категорически высказываться за тот или иной вариант.

Можно сказать, что сознательной части среди населения стало больше. Мы уже привыкли использовать маски, почти не слышны голоса конспирологов. Наша страна ушла от локдауна и жесткого карантина благодаря успешному ходу вакцинации. На сегодня ситуация в Азербайджане стабильно контролируемая. Во-первых, благодаря повышению сознательности населения и вакцинации. Во-вторых, благодаря деятельности государственных структур.

Подождем, когда до нас доберется омикрон. Название "омикрон" вызывает у многих тревогу, но, думаю, не так страшен черт как его малюют. Если мы пережили дельту, пережить омикрон нам будет проще. Я всегда говорил, что выход - в вакцинации. И с появлением вакцин пандемию удалось взять под контроль".