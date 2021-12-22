В ВОЗ спрогнозировали "шторм" коронавируса в Европе

"Приближается ещё один шторм" - так глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге описал эпидемическую ситуацию в преддверие рождественских праздников, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"В ближайшие недели омикрон будет доминировать в большинстве стран Европы, - заявил Ханс Клюге, - угрожая поставить на грань и без того перегруженные системы здравоохранения".

По словам представителя ВОЗ, "омикрон"-штамм COVID-19 выявили в минимум 38 из 53 стран, которые входят в европейский регион. Новая мутация вируса стала доминантной в Великобритании, Дании и Португалии. Как подчеркнул Клюге, за прошедшую неделю в Европе выявили 2,6 миллиона новых случаев заражения коронавирусом, что на 40 процентов выше показателей предыдущей недели.

Он добавил, что у 89 процентов пациентов с "омикроном" присутствуют такие же симптомы, как и при других штаммах коронавируса. Так, заболевшие жалуются на кашель, боль в горле и повышенную температуру. Чаще всего, как выяснили специалисты, новую мутацию COVID-19 находили у людей в возрасте от 20 до 30 лет.

В Дании новый штамм омикрон стал доминирующим; во Франции на него приходится пятая часть выявленных заражений коронавирусом; всё больше государств вводят новые ограничения и ужесточают санитарные пропуска.

В Португалии на две недели закрываются бары и дискотеки, удаленнаяработа становится обязательной, как и ПЦР-тесты для посещения культурных и спортивных мероприятий. В магазинах устанавливается максимальное число посетителей.

Испания во вторник побила новый антирекорд заражений: 49 823 случая за сутки. Власти Барселоны собираются ввести комендантский час с 24 декабря, если это решение поддержит суд.

Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков. Они придут на смену санитарным пропускам и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов. В кабинете министров рассчитывают, что он вступит в силу 15 января после срочной процедуры принятия парламентом, заявил его официальный представитель Габриэль Атталь.

В Германии с 28 декабря все спортивные мероприятия будут проводиться за закрытыми дверями. Премьер-министр Олаф Шольц призвал сограждан не собираться на рождественские и новогодние мероприятия больше 10 человек. При этом две трети граждан считают закрытие супермаркетов, клубов, развлекательных объектов, а также ограничение контактов и свободы перемещения в стране оправданными мерами борьбы с коронавирусом, свидетельствуют опубликованные во вторник данные соцопроса службой Forsa.

Великобритания, в отличие от соседей, решила не вводить жёстких ограничений. Как объяснил Борис Джонсон, "для этого нет достаточных оснований".

При этом правительство выделит миллиард фунтов стерлингов на покрытие убытков компаний, пострадавших от эпидемии.

На сегодня, по данным ВОЗ, жертвами Covid-19 стали 5,35 млн жителей Земли.