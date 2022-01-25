Сокращен срок карантина для всех больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило заявление о периоде карантина для лиц, инфицированных коронавирусом, передает Day.Az.

"Принимая во внимание многочисленные обращения в органы здравоохранения в последние дни в связи с внесением поправок в Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики № 371 от 27 ноября 2021 года, сообщаем, что сокращение периода изоляции (карантина) в связи с заражением COVID-19 с 14 до 7 дней также распространяется на тех, у кого выявлен положительный результат ПЦР-теста до 24 января, а также лиц, которые находились с ними в близком контакте", - говорится в заявлении ведомства.

Принимая во внимание генетические особенности мутации штамма коронавируса "омикрон", гражданам рекомендуется следовать указаниям органов здравоохранения по снижению риска заражения вирусом, отмечается в заявлении.

"Результаты исследований показывают, что наиболее эффективным способом предотвращения осложнений, которые могут быть вызваны новыми и быстро распространяющимися опасными штаммами вируса, является вакцинация. В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане оставалась стабильной. Органы здравоохранения призывают граждан Азербайджана получить бустерную дозу вакцины для защиты от нового штамма коронавируса", - говорится в заявлении.