Министерство здравоохранения Азербайджана, Агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) вновь обратились к гражданам страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на совместное заявление этих структур, за последние дни, согласно статистике, наблюдается рост числа заражений штаммом "омикрон" коронавируса.

"Учитывая особенности нового штамма, просим граждан следовать инструкциям, установленным органами здравоохранения, для снижения риска заражения. Если вы заметили у себя симптомы коронавируса, в первую очередь обратитесь в поликлинику по месту жительства, к семейному врачу. После оценки врачом состояния вашего здоровья врач при необходимости отправит медработника по месту вашего проживания для проведения ПЦР-теста на COVID-19. При подтверждении заражения коронавирусом рекомендуется соблюдать правила лечения и изоляции. Следует максимально изолироваться от членов семьи; носить защитную маску; часто мыть руки или использовать антисептические средства; часто проветривать помещение, где вы находитесь; регулярно дезинфицировать места общего пользования; измерять температуру тела дважды в день; принимать много жидкости; соблюдать режим сна (не менее 7 часов глубокого и спокойного сна в течение дня); при повышенной температуре (38℃ и выше) можно использовать препараты для понижения температуры; если беспокоит неконтролируемая высокая температура (>38.5℃, не подверженная воздействию препаратов) в течение более пяти дней, следует сообщить об этом семейному врачу; нельзя заниматься лечением без назначения врача; следует избегать лекарств и других методов лечения, рекомендованных медсестрами и младшим медицинским персоналом; при необходимости можно принимать витамины (С и D), обезболивающие, жаропонижающие, против кашля и другие симптоматические препараты.

Отметим, что согласно постановлению №28 Кабмина Азербайджана от 22 января 2022 года, период изоляции (карантина) лиц с положительным результатом ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и тех, кто находился с ними в тесном контакте, с 24 января 2022 года сокращен с 14 до 7 дней.