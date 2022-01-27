В Азербайджане продолжается процесс передачи детсадов

"Процесс передачи детсадов продолжается. В планах пересмотр некоторых вопросов, связанных с обучением в соответствии с возрастными группами".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил директор Института образования Руфат Азизов.

По его словам, на повестке дня могут быть вопросы, связанные с организацией массовых тренингов для воспитателей детских садов, повышением их профессионального развития, оценкой: "Для этого должна быть проделана большая работа. Вопросы куррикулума, учебников, учителей, скорее всего, будут пересмотрены".