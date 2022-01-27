Не нужно расслабляться: "омикрон" начал быстро распространяться

"В Азербайджане начал быстро распространяться штамм коронавируса "омикрон".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Клинического медицинского центра, за эту неделю коронавирусом заразились 8 114 человек, 53 человека скончались.

Главный инфекционист центра Фаррух Садиров, обращаясь к общественности по поводу сложившейся ситуации, отметил, что некоторые люди расслабились, и это очень опасно: "Привитые двумя дозами вакцины не должны расслабляться, потому через 5 месяцев после вакцинации иммунитет начинает ослабевать и забывать вирус. Бустер-дозу можем назвать как усиливающей, так и напоминающей дозой. Потому что, после бустерной дозы организм вспоминает вирус и становится устойчивым к нему".

Главный инфекционист добавил, что, согласно результатам проведенных исследований, если две дозы вакцины способны создать 25-процентную защиту против "омикрона", то после третьей дозы эта цифра превышает 70%: "Основной защитой от "омикрона" остается вакцинация. Прививаясь бустерной дозой и соблюдая основные правила, вы можете защитить себя и свою семью".