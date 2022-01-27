Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 29 515 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 565, вторую - 2 201, третью, бустерную дозу - 24 749 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 905 588. Первую дозу вакцины получили 5 222 566, вторую - 4 736 905, третью - 1 946 117 человек.