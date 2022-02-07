Сколько студентов в Азербайджане обучается за счет государства?

В Азербайджане обнародовано число студентов, обучающихся в вузах за счет государства.

В Азербайджане 20 200 студентов, или 13,8 процента от общего числа, обучаются в вузах за счет государства, сказал в понедельник исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на презентации, посвященной выдаче студенческих кредитов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Из них 13 400 человек являются вынужденными переселенцами, 1 555 - сиротами или лицами, лишенными родительской опеки, 3 935 - детьми погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, 1 310 - учащимися с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Пашаев.