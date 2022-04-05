Обнародованы детали нового генплана города Шабран

Генеральный план города Шабран, подготовленный по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, был утвержден соответствующим постановлением Кабмина Азербайджана от 29 марта 2022 года, сообщили Day.Az в госкомитете.

Третий по счету генплан города, рассчитанный на период до 2038 года, разработан государственным проектным институтом "Азгоспроект" (Azərdövlətlayihə). В ходе его подготовки были определены приоритеты дальнейшего развития города.

Ожидается, что к концу 2038 года численность населения города Шабран достигнет 34 500 тысяч человек, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что для обеспечения комфортных условий жизни, исходя из уровня роста численности населения, в городе предусматривается строительство современных жилых комплексов, улучшение существующей инфраструктуры и увеличение показателя общей жилой площади на душу населения с 18,8 до 25 квадратных метров.

Также для расширения экономических возможностей и обеспечения занятости населения в городе Шабран планируется реконструкция промышленных территорий, создание общественно-деловых зон.

Кроме того, генплан предусматривает диверсификацию систем транспорта и инженерно-коммуникационного обеспечения в соответствии с темпами застройки, увеличение общей протяженности улично-дорожной сети с 5,68 до 13,41 километра, строительство новых мостов.