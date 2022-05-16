В Азербайджане 16 учителей-членов семей шехидов получили возможность сменить место работы

Завершился этап выбора вакансий в рамках конкурса по смене места работы учителей, являющихся членами семей шехидов.

Этап продлился с 10 по 14 мая.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования, с результатами этапа выбора вакансий кандидаты могут ознакомиться, зайдя в свой "личный кабинет" в электронной системе министерства образования.

В ходе электронной регистрации 16 членов семей шехидов получили возможность сменить место работы. На следующем этапе будет осуществлен процесс проверки документов кандидатов, успешно прошедших данный этап.