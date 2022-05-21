https://news.day.az/society/1463769.html В Азербайджане выпал снег - ВИДЕО
В Азербайджане выпал снег - ВИДЕО
В высокогорье Гедабейского, Гекгельского и Дашкесанского районов выпал снег.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
По ее данным, высота снежного покрова в Хыналыге составила 15 см.
Количество выпавших осадков в регионе достигло 14,6 мм, а температура воздуха - 1,7 градуса мороза.
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