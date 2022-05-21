В Азербайджане выпал снег

В высокогорье Гедабейского, Гекгельского и Дашкесанского районов выпал снег.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

По ее данным, высота снежного покрова в Хыналыге составила 15 см.

Количество выпавших осадков в регионе достигло 14,6 мм, а температура воздуха - 1,7 градуса мороза.