Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 273 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 352, вторую дозу получили 800 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1 922, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 199 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 704 523, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 345 603, вторую дозу получили 4 847 172 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 267 411, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 244 337 человек.